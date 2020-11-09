أسعار اللحوم المستوردة والبلدي اليوم الاثنين 9-11-2020
حافظت أسعار اللحوم البلدى والمستوردة على استقرار
أسعارها اليوم الاثنين 9-11-2020 ، مع جهود حكومية لتوفير اللحوم بأسعار في متناول
الجميع نجحت فيس تثبيت السعر خلال السنوات الماضية.
أسعار اللحوم اليوم الاثنين 9-11-2020:
وبحسب جزارين بمنطقة الجيزة القاهار، تراوح سعر كيلو اللحوم
الكندوز بين 110 إلى 130 جنيها، والكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو، واسعار
البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادى
110-125جنيها الكيلو، و سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك
كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وتراوحت
أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.
اسباب استقرار اسعاراللحوم في مصر:
تأتى هذا في الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة العديد من المشروعات الخاصة
بالثورة الحيوانية لزيادة كميات اللحوم المعروضة بالأسواق من ضمنها مشروع إعادة
إحياء البتلو.
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