أسعار اللحوم المستوردة والبلدي اليوم الاثنين 9-11-2020

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:52 ص
اللحوم البلدي
اللحوم البلدي
الفجر الاقتصادي
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حافظت  أسعار اللحوم البلدى  والمستوردة على استقرار أسعارها اليوم الاثنين 9-11-2020 ، مع جهود حكومية لتوفير اللحوم بأسعار في متناول الجميع نجحت فيس تثبيت السعر خلال السنوات الماضية.

 

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 9-11-2020:

وبحسب جزارين بمنطقة الجيزة القاهار، تراوح سعر كيلو اللحوم الكندوز  بين 110 إلى 130 جنيها، والكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو، واسعار البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، و سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

 

 اسباب استقرار اسعاراللحوم في مصر:

تأتى هذا في الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة العديد من المشروعات الخاصة بالثورة الحيوانية لزيادة كميات اللحوم المعروضة بالأسواق من ضمنها مشروع إعادة إحياء البتلو.

 

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