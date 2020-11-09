روسيا تجري أكثر من 65 مليون اختبار كورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أجرت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، أكثر من 65.2 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

 

وكشف المكتب الصحفي بالهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، إجراء 526 ألف اختبار لتحديد الإصابة بهذا الفيروس. وأضاف: "ولا يزال 425117 شخصا تحت الإشراف الطبي".

 

وكانت روسيا تخطط للبدء في حملات التطعيم الشاملة بنهاية الشهر الجاري، في انتظار إنتاج المراكز المختصة الروسية كميات من الجرعات تكفي لتغطية الحاجة المحلية.

 

وسجلت السلطات الصحية الروسية، أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول هو "سبوتنيك V "، ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

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