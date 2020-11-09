سوريا تسجل 4 وفيات و68 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سوريا، اليوم الاثنين، تسجيل 4 وفيات و68 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لروسيا اليوم.

وبحسب وزارة الصحة السورية، ارتفع عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 6215، والوفيات إلى 317.

وكانت معظم الإصابات الجديدة، تركزت في السويداء بواقع 18 إصابة، تلتها محافظة حمص بـ15 إصابة، و13 في ريف دمشق، و8 في حماة، و5 إصابات في كل من طرطوس، وحلب، و3 في دمشق، وإصابة واحدة في اللاذقية.

أما الوفيات فتم تسجيل اثنتين منها في السويداء، وواحدة في كل حمص، ودرعا.

يذكر أن أعداد الإصابات بكورونا بدأت منذ أيام تشهد ارتفاعا ملحوظا، تزامنا مع سوء الأحوال الجوية.