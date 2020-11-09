ارتفاع أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستويتها في شهرين

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:39 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
رويترز
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ارتفعت أسعار الذهب   يوم الاثنين لأعلى مستوى في شهرين تقريبا مدفوعة بضعف الدولار وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز بسبب فيروس كورونا في ظل الرئيس المنتخب جو بايدن.

 

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1960.99 دولار للأوقية (الأونصة) سجل المعدن الأصفر 1965.33 دولار وهو أعلى مستوى منذ 16 سبتمبر.

 

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، ربح الذهب 0.6 بالمئة إلى 1963.20 دولار.

 

وقال هوي لي الاقتصادي في بنك او.سي.بي.سي "التوقعات بمزيد من التحفيز تُبقي الذهب مدعوما وتدفع الدولار للهبوط...قد تكون بداية موجة صعود طويلة (للذهب)".

 

وسجل مؤشر الدولار أقل مستوى في عشرة أسابيع مما يزيد من إغراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

 

ووضعت إجراءات تحفيز غير مسبوقة وأسعار الفائدة المنخفضة عالميا الذهب على مسار تسجيل أفضل عام له منذ عقد نظرا لجاذبيته كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة.

 

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.81 دولار للأوقية وكسب البلاتين 1.4 بالمئة إلى 901.42 دولار بينما نزلت الفضة 0.7 بالمئة إلى 2474.34 دولار للأوقية.

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سعر الذهب العالمي ارتفاع اسعار الذهب الالمية

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