عاجل.. قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري بروسيا

أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، منذ قليل، بأن جندي قتل 3 أشخاص بعد إطلاقه النار في مطار "بالتيمور" العسكري قرب مدينة فورونيج وسط روسيا.

وقال مصدر في هيئة الطوارئ في مقاطعة فورونيج، في تصريحات نقلتها وكالة "تاس": "عسكري أطلق النار من مسدس انتزعه من ضابط، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص. والآن اعتصم المهاجم في داخل وحدة عسكرية".

وأضاف المصدر، أن الضحايا هم ضابطان وجندي، في حين أصيب شخص آخر بجروح بالغة جراء الحادث ونقل إلى قسم العناية المركزة في المستشفى.

وكانت السلطات المحلية، أكدت سقوط ضحايا بحادث في المطار العسكري، مشيرة إلى أنه يجري التعرف على التفاصيل.

وكشفت وزارة الداخلية، إن المهاجم جندي يبلغ من العمر 20 عاما.

كما أفادت قيادة المنطقة العسكرية الغربية بأنها تجري عملية بحث عن الجاني.