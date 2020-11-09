مدرب حراس مصر السابق: بوب برادلي كان معجب بمؤمن زكريا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:57 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
محمد جمال
Advertisements

تحدث زكي عبد الفتاح، مدرب حراس منتخب مصر سابقًا عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة للملاعب. 

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بوب برادلي كان معجب بمؤمن زكريا وكان يريد ضمه للمنتخب".

وأوضح: "مؤمن لاعب جيد وموهوب وأي مدرب يحتاجه في تشكيله وبوب برادلي كان بعجب بقدراته كثيرًا وكان يريد ضمه في صفوف الفراعنة عندما كان مديرًا فنيًا".

وأنتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مؤمن زكريا وبوب برادلي مؤمن زكريا برادلي

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيء (فيديو)

منذ أقل من ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ يوم

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد موسى للخاسرين بالانتخابات: "تتعوض بعد 5 سنين" (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

قرار سار من وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 9 ساعات

عماد الدين أديب عن فوز "بايدن": سنشهد إعادة تدوير الربيع العربي

منذ حوالي 5 ساعات

مرشح يحصل على 16 صوتا بعد وفاته

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب هارفارد: تحذير عاجل للمصريين (فيديو)

منذ ساعة

المؤشرات الأولية لنتائج النواب ببنها

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 ص

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

01:17 ص

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

11:56 م

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيء (فيديو)

08:13 ص

أحمد موسى للخاسرين بالانتخابات: "تتعوض بعد 5 سنين" (فيديو)

06:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض