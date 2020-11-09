أشرف صبحي يتحدث عن الاستعدادات لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك









تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن الاستعدادات لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي الأهلي.





وأكد أشرف صبحي أن يوم 27 من الشعر الجاري سيكون عرس جديد لأن النهائي في مصر أيضا فالجميع سعيد بوصول الاهلي والزمالك لهذه المرحلة التاريخية في بطولة امم افريقيا.





وأشار صبحي في تصريحات لبرنامج الماتش إلى أنهم يعملون على توفير شاشات عرض بمراكز الشباب مع الاهتمام بالاجراءات الاحترازية.





وتابع وزير الشباب والرياضة أن استضافتنا لدول خلال دورة المنتخب الأولمبي في هذه الفترة شئ مهم جدا ورسالة للعالم كله أن هناك اجراءات.



