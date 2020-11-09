دائرة عابدين.. فوز أشرف حاتم بنسبة أكثر من 53% (بيان إحصائي)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:03 ص
بوابة الفجر
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أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في الدائرة الثالثة عشر بمحافظة القاهرة ومقرها قسم عابدين ومكوناتها الإدارية أقسام (الوايلي – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل) والمخصص لها مقعد واحد، الحصر العددى لنتائج الفرز للجان الفرعية في الدائرة على المقعد الفردى والقائمة،وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 73567 ناخبا، وإجمالي عدد الأصوات الباطلة 9009 أصوات، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 64585 صوتا.

واستطاع المرشح الدكتور أشرف حاتم حسم مقعد الدائرة بعدد أصوات 35 ألفا و605 أصوات، بنسبة أكثر من 53 % من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة، وفقا للبيان الإحصائى لنتائج فرز اللجان الفرعية.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجاري.

ومن الجدير بالذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

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