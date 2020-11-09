محمد أبو حامد خارج سباق النواب

انتهت أعمال فرز 25 لجنة فرعية بدائرة عابدين من أصل 66 لجنة على مستوى الدائرة، وقد أشارت النتائج الأولية لأعمال الفرز في تلك اللجان، إلى تقدم الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، ومرشح حزب مستقبل وطن بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث يليه بالترتيب المرشح المستقل أمير هلال، ثم الدكتور شيرين فؤاد، مرشح حزب حماة الوطن، ثم الدكتور محمد أبو حامد مرشح حزب الشعب الجمهوري.





وأظهرت المؤشرات تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر بحصولها على 394 صوتا، وتليها قائمة تحالف المستقلين حصلت على 77 صوتا، وعلى مقاعد الفردي تقدم الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق مرشح حزب مستقبل وطن، بعد حصوله على 232 صوتا، والدكتور شيرين أحمد فؤاد على 35 صوتا، أما المرشح وليد جرجس حصل على 82 صوتا، وأمير هلال على 56 صوتا ومحمد أبو حامد على 19 صوتا.





وكتب "أبو حامد"، "قدر الله و ما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي و اخلف لي خيرًا منها، أعلن خسارتي في الانتخابات البرلمانية".

واختتم: "أتمنى التوفيق لمن نال ثقة المواطنين من المرشحين، وأتوجه بخالص الشكر و التقدير لكافة المواطنين الذين منحوني أصواتهم و أتمنى أن أكون دائماً عند حسن ظنهم بي" .





وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجاري.



