محمد الشناوي: أتمني عودة مؤمن زكريا للأهلي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:41 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال محمد الشناوي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لعبت مع مؤمن زكريا فترة طويلة ومراحل كثيرة وهو لاعب مخضرم ويمتلك موهبة خاصة ومن القلائل في مصر".

وتابع: "أتمنى سرعة عودة مؤمن زكريا لصفوف الأهلي من جديد فهو سيكون إضافة قوية لتشكيل الأهلي وننتظره مرة أخرى وأتمنى شفاؤه سريعًا".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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