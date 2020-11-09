ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة













أسدل الستار على منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، والذي يحمل لقبه فريق ريال سوسيداد.













يتصدر ريال سوسيداد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، ثم يحل أتلتيكو مدريد في المرتبة الثانية بنفس الرصيد من النقاط، عقب انتصاره على ضيفه قادش مساء اليوم السبت، بأربعة أهداف مقابل لا شيء.













واستطاع فريق فالنسيا أن يفوز على نظيره ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة يصل رصيد فالنسيا إلى 11 نقطة ليحل في المركز التاسع، بينما يقف رصيد ريال مدريد عند 16 نقطة في المركز الرابع.









وقد جاء ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة كالآتي:-





1-ريال سوسيداد 20 نقطة





2- فياريال 18 نقطة





3- أتلتيكو مدريد 17 نقطة





4- ريال مدريد 16 نقطة





5- غرناطة 14 نقطة





6- قادش 14 نقطة





7- ريال بيتيس 12 نقطة





8- برشلونة 11 نقطة





9- فالنسيا 11 نقطة





10- خيتافي 11 نقطة





11- إلتشية 11 نقطة





12- إشبيلية 10 نقاط





13- أوساسونا 10 نقاط





14- أتلتيك بلباو 9 نقاط





15- ألافيس 9 نقاط





16- إيبار 9 نقاط





17- سيلتا فيجو 7 نقاط





18- ليفانتي 6 نقاط





19- بلد الوليد 6 نقاط



