ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:35 ص
بوابة الفجر
Advertisements



أسدل الستار على منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، والذي يحمل لقبه فريق ريال سوسيداد.



يتصدر ريال سوسيداد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، ثم يحل أتلتيكو مدريد في المرتبة الثانية بنفس الرصيد من النقاط، عقب انتصاره على ضيفه قادش مساء اليوم السبت، بأربعة أهداف مقابل لا شيء.



واستطاع فريق فالنسيا أن يفوز على نظيره ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة يصل رصيد فالنسيا إلى 11 نقطة ليحل في المركز التاسع، بينما يقف رصيد ريال مدريد عند 16 نقطة في المركز الرابع.


وقد جاء ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة كالآتي:-

1-ريال سوسيداد 20 نقطة

2- فياريال 18 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 17 نقطة

4- ريال مدريد 16 نقطة

5- غرناطة 14 نقطة

6- قادش 14 نقطة

7- ريال بيتيس 12 نقطة

8- برشلونة 11 نقطة

9- فالنسيا 11 نقطة

10- خيتافي 11 نقطة

11- إلتشية 11 نقطة

12- إشبيلية 10 نقاط

13- أوساسونا 10 نقاط

14- أتلتيك بلباو 9 نقاط

15- ألافيس 9 نقاط

16- إيبار 9 نقاط

17- سيلتا فيجو 7 نقاط

18- ليفانتي 6 نقاط

19- بلد الوليد 6 نقاط

20- ويسكا 6 نقاط

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور الثالث بعد فرز لجنة ميت محسن

منذ 43 دقيقة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ يوم

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ ثلث ساعة

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد موسى يكشف مصير مرتضى منصور في الانتخابات (فيديو)

منذ نصف ساعة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 12 ساعة

قرار سار من وزارة التربية والتعليم

منذ ساعة و 6 دقيقة

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ حوالي 7 ساعات

المؤشرات الأولية لنتائج النواب ببنها

منذ ساعة و 24 دقيقة

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 م

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

قرار سار من وزارة التربية والتعليم

12:31 ص

المؤشرات الأولية لنتائج النواب ببنها

12:13 ص

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

03:13 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض