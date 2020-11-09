تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك





يسعي نادى الزمالك للحفاظ على نجم وسط الفريق اللاعب التونسي فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة بتجديد تعاقده.





وكشف الإعلامي محمد فاروق عن مفاوضات أمير مرتضي المشرف العام لفريق الزمالك لتمديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط القلعة البيضاء.





وقال فاروق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "طلب المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، من الدولي التونسي فرجاني ساسي، بتمديد عقده مع الفريق لثلاث مواسم جديدة".





وقال فاروق: "أبدي فرجاني رغبته في تجديد عقده لموسم ونصف بخلاف الستة أشهر المتبقية في عقده مع الزمالك".



