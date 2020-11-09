"الأرصاد" تحذر هذه المناطق من الأمطار

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:05 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه خلال الساعات القادمة ستبدأ كمية الأمطار في الانخفاض على السواحل الشمالية الغربية، ماعدا منطقة السلوم ومطروح.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن مصر بصدد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والغربية، موضحًا أن الأمطار امتدت بكونها كثيفة ومتوسطة على جنوب الدلتا وبعض المناطق بالقاهرة.

وتابع: "امبارح والنهاردة ذروة حالة عدم الاستقرار، وغدا سنبدأ في دخول مرحلة استقرار الطقس، ولكن فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة ستظل قائمة حتى الاربعاء، وهذا شيء طبيعي خاصة في تلك الفترة من السنة".



وفي سياق منفصل، توقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض فى درجات الحرارة، وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى.

كما توقعت الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس معتدلًا في جنوب وشمال سيناء وجنوب الصعيد، وسيكون مائلًا للبرودة على أغلب أنحاء البلاد، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري، وذها بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية: 

القاهرة العظمى 23 والصغرى 17
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 18
مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 19
بورسعيد العظمى 24 والصغرى 17
دمياط العظمى 22 والصغرى 19
الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 16
السويس العظمى 24 والصغرى 19
العريش العظمى 24 والصغرى 16
طابا العظمى 24 والصغرى 17
سانت كاترين العظمى 18 والصغرى 8
شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 22
الغردقة العظمى 28 والصغرى 21
الفيوم العظمى 25 والصغرى 18
بني سويف العظمى 25 الصغرى 18

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الأحد، كشفت فيه أنه درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض.

وقالت إنه يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة، كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل أيضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وأوضحت، أن البلاد تتعرض لفرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم -مطروح- الإسكندرية -رشيد- بورسعيد - العريش)، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد، وفرص أمطار على جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


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