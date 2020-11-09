مدرب منتخب مصر : مؤمن زكريا أذكى لاعب شاهدته داخل الملعب









تحدث أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.





وقال أحمد أيوب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا أذكى لاعب شاهدته داخل الملعب فهو لاعب يجيد التحرك والهروب من الخصم بشكل جيد".





وتابع: "كما أن مؤمن زكيا يتميز بالتهديف وسرعته في التحرك ووضع الكرة داخل المرمى بأسهل طريقة".



