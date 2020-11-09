مدرب منتخب مصر : مؤمن زكريا أذكى لاعب شاهدته داخل الملعب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تحدث أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال أحمد أيوب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا أذكى لاعب شاهدته داخل الملعب فهو لاعب يجيد التحرك والهروب من الخصم بشكل جيد".

وتابع: "كما أن مؤمن زكيا يتميز بالتهديف وسرعته في التحرك ووضع الكرة داخل المرمى بأسهل طريقة".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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