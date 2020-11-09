نجم الأهلي السابق: هذا أبرز ما يميز مؤمن زكريا









تحدث علي ماهر، المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي حاليًا ونجم الأهلي سابقا، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.





وقال علي ماهر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الجراءة أمام المرمي أبرز ما يميز أسلواب أداء مؤمن زكريا فهو لاعب هداف بالفطرة".





وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم"



