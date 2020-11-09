نجم الأهلي السابق: هذا أبرز ما يميز مؤمن زكريا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث علي ماهر، المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي حاليًا ونجم الأهلي سابقا، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال علي ماهر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الجراءة أمام المرمي أبرز ما يميز أسلواب أداء مؤمن زكريا فهو لاعب هداف بالفطرة".

وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم"

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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