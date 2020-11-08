"الفجر" ترصد لجان الجامعة العمالية في مدينة نصر (صور)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
أية حمروشي -تصوير عبير أحمد
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رصدت عدسة الفجر فرز لجان الجامعة العمالية في منطقة مدينة نصر، بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.


ويقوم رؤساء اللجان الفرعية بفتح صناديق الاقتراع لبدء فرز أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات البرلمانية 2020.


وشهدت اللجان تشديدات امنية من قبل قوات الشرطة لتأمين أعمال التصويت، فضلا عن التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد عدد من الناخبين أن سبب التزاحم علي اللجان هو انتهاء اوقات العمل والجامعات إضافة إلي ان اليوم هو الاخير في هذا العرس الديمقراطي ولابد من أن يشارك الجميع لأنه واجب وطني.

وانطلق اليوم الأحد، ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أول أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.
"الفجر" ترصد لجان الجامعة العمالية في مدينة نصر (صور)
"الفجر" ترصد لجان الجامعة العمالية في مدينة نصر (صور)
"الفجر" ترصد لجان الجامعة العمالية في مدينة نصر (صور)
"الفجر" ترصد لجان الجامعة العمالية في مدينة نصر (صور)
"الفجر" ترصد لجان الجامعة العمالية في مدينة نصر (صور)
"الفجر" ترصد لجان الجامعة العمالية في مدينة نصر (صور)
"الفجر" ترصد لجان الجامعة العمالية في مدينة نصر (صور)
"الفجر" ترصد لجان الجامعة العمالية في مدينة نصر (صور)

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