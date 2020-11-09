"حماية المستهلك" يُحذر من العروض الوهمية بالجمعة السوداء: الغرامة تصل لـ2 مليون جنيه

قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن بعض المحال التجارية قد تكون بالترويح لتخفيضات وهمية فيما يسمى بتخفيضات الجمعة السوداء، مشددًا أن الجهاز حذر التجار من وجود عروض غير حقيقية، لدفع غرامات مشددة تصل لـ2 مليون جنيه.





وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن الجهاز لديه مرصد إعلان لرصد أي إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية، ومواجهة أي إعلانات مضللة بصورة مستمرة.





وقال الجهاز فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزًا لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضمانًا لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.





وأشار الدكتور أحمد سمير، رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع مديرى الإدارات المعنية ومسئولى الأفرع الإقليمة للجهاز عن طريق ال zoom وأكد لهم العمل على مراقبة الاسواق خلال تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين والتأكد من عدم تضمينها اية بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات باسعار المنتجات المعلن عنها، وكذلك سيتم التحقق من الاسعار قبل وبعد.