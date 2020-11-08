موقع المصرية للاتصالات الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الارضي نوفمبر 2020

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن موقعها، الرسمي للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى وسداد قيمة الفاتورة إلكترونيا، حيث أن الشركة المصرية للاتصالات الأولى فى جمهورية مصر، التى تم من خلالها الاتصال، فهي من أقدم وأعرق الشركات المصرية، حيث كان التليفون الأرضي والذي كان يتحدد سداد قيمة الفاتورة ربع سنوي، يتم سدادها كل ثلاث شهور حسب الاستهلاك، إذا كان الاشتراك فقط أو إذا وجد مكالمات زائدة، وفى هذه الفترة يبحث العديد عن قيمة وموعد سداد الفاتورة الخاصة بشهر أكتوبر والذى يتم سدادها الآن، ومن خلال بوابة الفجر الإلكترونية نعرض رابط المصرية للاتصالات، والاستعلام عن الفاتورة، وطرق السداد.





رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى





من هنا"، وإدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضى، يتم عرض الفاتورة وقيمتها. أعلنت وزارة الاتصالات عن موقعها الالكترونى للاستعلام عن فاتورة التليفون الأراضى والذى يتم سدادها فى شهر نوفمبر ٢٠٢٠، حيث تم إعلانها عبر الموقع اعتبارا من ٢٠٢٠/١٠/١٥، وتم إعطاء مهلة السداد لمدة شهر، وذلك يكون يوم ٢٠٢٠/١١/١٤، حيث يبادر الجميع بسداد قيمة الفاتورة قبل توقيع غرامة التأخير وزيادتها على قيمة الفاتورة، أو فصل الحرارة من التليفون، والذى يؤثر ليس على المكالمات فقط، بل على خطوط الإنترنت التى تتصل الآن اتصالا مباشرا بخطوط التليفون الأرضى، ويتم الاستعلام عن قيمة الفاتورة الكترونيا بالمنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى السنترال وذلك يكون بالدخول على الرابط "وإدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضى، يتم عرض الفاتورة وقيمتها.





طرق سداد قيمة فاتورة التليفون الارضى





يتم سداد قيمة فاتورة التليفون الارضى، اما عن طريق الذهاب إلى السنترال حيث يعد أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات، أول بإحدى طرق الدفع الالكترونى المتاحة، من خلال كروت الائتمان، أو الفيزا، أو أحد فروع فورى، أو مصارى المتاحة بالقرب من محل إقامتك.



