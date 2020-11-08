جميلة عوض تكشف لـ"الفجر الفني" نتيجة تحليل كورونا عقب مهرجان الجونة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:07 م
جميلة عوض
جميلة عوض
مي مرسي
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كشفت الفنانة جميلة عوض عن نتيجة تحليل فيروس كورونا والذي أجرته عقب انتهاء مهرجان الجونة السينمائي.

وقال جميلة عوض في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها أجرب تحليل فيروس كورونا وأظهرت نتائجه سلبيتها.

يذكر أن عدد كبير من نجوم مهرجان الجونة أصيبو بفيروس كورونا وذلك عقب انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مما استدعى جميع المشاركين في المهرجان إجراء التحليل.

والجدير بالذكر أن النجمة جميلة عوض تصدرت التريند عقب عرض حكاية "لازم أعيش" والتي شارك بها عدد كبير من الفنانين وحققت نجاحا كبيرا.

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