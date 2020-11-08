محمد صلاح يُسجل.. التعادل الإيجابي يحسم موقعة مانشستر سيتي وليفربول في البريميرليج

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق موقعة مانشستر سيتي أمام ضيفه ليفربول والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "الإمارات" في قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.









محمد صلاح وضع الريدز في المقدمة مبكرًا بعدما سجل الهدف الأول لليفربول من ركلة جزاء بعد عرقلة والكر لساديو ماني داخل منطقة الجزاء.









ونجح جابريل خيسوس في إدراك هدف التعادل للسيتي من مهارة رائعة حيث تسلم الكرة من دي بروين وراوغ ماتيب ووضع الكرة داخل الشباك.









وشهد الشوط الأول إهدار كيفين دي بروين لركلة جزاء بعدما احتسبها حكم اللقاء عقب اللجوء لتقنية الفار بعد لمس الكرة ليد جوميز سددها نجم مانشستر سيتي خارج المرمى لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.









وفي الشوط الثاني سيطر لاعبو مانشستر سيتي على مجريات المباراة تمامًا وأتيحت لهم فرصة إضافة الهدف الثاني التي كان أخطرها عن طريق جابريل خيسوس الذي أهدر ضربة رأسية بغرابة شديدة ومرت بجوار القائم الأيمن لأليسون بيكر حارس ليفربول.









أما فريق ليفربول فاعتمد على الهجمات المرتدة مستغلا سرعات محمد صلاح وساديو ماني لكن هجماته لم تشكل خطورة حقيقية في هذا الشوط على إيدرسون لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.









وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 17 تراحع بهم للمركز الثالث، كما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة احتل بهم المركز الحادي عشر.