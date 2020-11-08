مرشح يتهم زوجة مرشح آخر بدهسه بسيارتها في الغربية

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تقدم المحاسب عبد الرافع السمنودي مرشح مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة بمحافظة الغربية اليوم ببلاغ رسمي ضد زوجه أحد المرشحين المنافسين "ح.ا" باتهامها بصدمه بسيارتها الخاصه "ذوتي" أثناء سيرها بشارع البحر الرئيسي مما تسبب في إصابته بكدمات نقل علي أثرها الي طوارىء مستشفي المحله العام لإسعافه.



تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بورود بلاغ من "عبد الرافع السمنودي" مرشح لمجلس النواب يتهم فيه زوجه أحد المرشحين يدعي "ح.ا" بصدمه بسياراتها حال سيرها بنطاق دائرة القسم.



وانتقلت القيادات الأمنية الي مكان الحادث وتم الدفع بسياره إسعاف لنقل المرشح الي قسم الاستقبال والطوارىء بمستشفي المحلة العام.



و تجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، فى 1159 لجنة، داخل 661 مقرا انتخابيا، حيث يبلغ من لهم حق التصويت، 3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا وناخبه