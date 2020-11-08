أبرزها يخص المسلمين.. قرارات مرتقبة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

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يترقب الكثير من الأمريكيين، فضلا عن دول العالم كافة، قرارات مصيرية، كان الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، قد أعلن عن أنه سيتخذها فور وصوله إلى البيت الأبيض، وفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، متغلبا على منافسه الجمهورى، دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته.



القضاء على كورونا



ومن بين أبرز القرارات المحلية، التى ينتظرها الأمريكيون، ما يتعلق بإدارة أزمة جائحة كورونا، التى خلفت أعدادا مهولة من الضحايا الأمريكيين، بين حالات إصابة، باتت قريبة من 10 ملايين شخص، فيما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 237 ألفا، و567 حالة وفاة.



وبالفعل، أعلن جو بايدن، خلال خطاب النصر، الذى ألقاه أمس السبت، عقب الإعلان عن فوزه بالرئاسة الأمريكية، عن جملة من الإجراءات التى سيتبناها لمواجهة جائحة كورونا، وقال إنه سيعين، غدا الإثنين، مجموعة من العلماء كمستشارين مؤقتين، لوضع خطة لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووضع برنامج يبدأ فى العشرين من يناير المقبل، سيكون مبنيا على العلم الحقيقى، كما وعد الرئيس الأمريكى المنتخب ببذل كل ما فى وسعه لإدارة الأزمة، والقضاء على الفيروس.



إلغاء حظر دخول المسلمين إلى أمريكا



ومن بين القرارات المهمة والمرتقبة، إلغاء حظر دخول المسلمين إلى الأراضى الأمريكية



فبحسب وسائل إعلام أمريكية، يخطط الرئيس المنتخب جو بايدن لإلغاء واحد من أبرز القرارات المثيرة للجدل، التى اتخذها سلفه دونالد ترامب، وهو القرار المتعلق بمنع دخول المسلمين إلى أراضى الولايات المتحدة، مؤكدة أن بايدن فور أدائه اليمين الدستورية، وفور تنصيبه رئيسا للبلاد فى 20 يناير المقبل، سيقوم بإلغاء قرار ترامب.



ويخطط بايدن لإلغاء قرارات متعلقة بالهجرة، إذ سبق أن وعد بإلغاء مرسوم الهجرة الذى أصدره ترامب، والذى يحظر دخول مواطنى عدد من الدول، معظمهم من المسلمين، كما تعهد بايدن بمعالجة إجراءات احتجاز طالبى اللجوء.





السماح للحالمين بالبقاء فى الولايات المتحدة



ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مصادر مطلعة على خطط الرئيس الأمريكى المنتخب، قولها إنه يخطط أيضا لإعادة البرنامج الذى يسمح للحالمين، الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانونى، كالأطفال، بالبقاء في البلاد، إذ إن بايدن سيطلب من الكونجرس الأمريكى، تمرير قانون يتعلق بمستقبل 11 مليون مهاجر غير شرعى، يعيشون فى الولايات المتحدة، ولما يقرب من 700 ألف شاب، وصلوا بشكل غير قانونى إلى الولايات المتحدة، عندما كانوا أطفالا.



العودة إلى اتفاق باريس للمناخ



كما يخطط جو بايدن أيضا لإلغاء عدد من القرارات الأخرى المثيرة لجدل، والتى كان قد اتخذها دونالد ترامب، فبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، سيعيد بايدن الانضمام لاتفاق باريس المناخى، التى انسحب منها ترامب فى عام 2017، كما أنه من المقرر أن يتبنى برنامجا طموحا بشأن المناخ، لا سيما وأن الولايات المتحدة تواجه الكثير من الكوارث المناخية.



التأمين الصحى الشامل "أوباما كير"



ومن بين خطط الرئيس المنتخب جو بايدن إعادة التأمين الصحى الشامل المعروف باسم "أوباما كير".



جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة



كانت وسائل إعلام أمريكية، قد أعلنت فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن، بمنصب رئيس الولايات المتحدة، على حساب منافسه الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، والمرشح الجمهورى، دونالد ترامب.



وفى أول تغريدة له، كتب بايدن، الفائز بالرئاسة الأمريكية، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "أيها الأمريكيون، لقد شرفتمونى باختيارى رئيسا لهذا البلد العظيم".



وأضاف بايدن: "سيكون العمل الذى ينتظرنا صعبًا، لكننى أعدكم بأنني سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء صوتت لى أم لا، وسأحافظ على إيمانكم بى وثقتكم التى أوليتمونى إياها".