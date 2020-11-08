ترامب ليس الأول.. رؤساء أمريكيون خسروا ولايتهم الثانية أمام منافسيهم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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بعد إعلان المرشح الديمقراطى، جو بايدن، رئيسا منتخبا للولايات المتحدة الأمريكية، متغلبا على منافسه الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، والمرشح الجمهورى، دونالد ترامب، تنتهى ولاية الأخير بمجرد تنصيب بايدن رئيسا للبلاد فى 20 يناير المقبل.

يأتى ذلك بعدما أمضى دونالد ترامب 4 سنوات كاملة فى البيت الأبيض، هى فترة ولايته الأولى، التى أوشكت على الانتهاء، بعد إخفاقه فى كسب ثقة الناخبين الأمريكيين، لإعادة انتخابة لولاية ثانية، خلال انتخابات الرئاسة الأخيرة، التى جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر الحالى.

ويعتبر دونالد ترامب أول رئيس أمريكى لا يعاد انتخابه لولاية ثانية منذ أكثر من ربع قرن، لكنه ليس الأول، إذ سبق أن أخفق عدد من رؤساء الولايات المتحدة السابقين، وخسروا ولايتهم الثانية أمام منافسيهم

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" رؤساء الولايات المتحدة الذين خسروا ولايتهم الثانية:


دونالد ترامب

دونالد ترامب هو الرئيس الخامس والأربعون، الذى تولى رئاسة الولايات المتحدة، فى الفترة من 2016 حتى 2020، بعد أن خاض السباق الرئاسى مرشحا للحزب الجمهورى.

وخسر ترامب ولايته الثانية أمام المرشح الديمقراطى جو بايدن، الذى كان يشغل منصب نائب الرئيس فى عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والذى يعد أكبر رئيس أمريكى منتخب سنا، إذ بلغ من العمر 77 عاما وقت انتخابه، ليصبح الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة.


جورج بوش الأب

جورج بوش الأب هو الرئيس الحادى والأربعون، الذى تولى رئاسة الولايات المتحدة، فى الفترة من 1989 حتى 1993، بعد أن خاض السباق الرئاسى مرشحا للحزب الجمهورى.

وخسر بوش الأب ولايته الثانية أمام المرشح الديمقراطى بيل كلينتون، وهو الرئيس الثانى والأربعون للولايات المتحدة.

جيمى كارتر

جيمى كارتر هو الرئيس التاسع والثلاثون، الذى تولى رئاسة الولايات المتحدة، فى الفترة من 1977 حتى 1981، بعد أن خاض السباق الرئاسى مرشحا للحزب الديمقراطى.

وخسر كارتر ولايته الثانية أمام المرشح الجمهورى رونالد ريجان، وهو الرئيس الأربعون للولايات المتحدة.


جيرالد فورد

جيرالد فورد هو الرئيس الثامن والثلاثون، الذى تولى رئاسة الولايات المتحدة، فى الفترة من 1974 حتى 1977، بعد أن خاض السباق الرئاسى مرشحا للحزب الجمهورى.

وخسر فورد ولايته الثانية أمام المرشح الديمقراطى جيمى كارتر، وهو الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة.

هربرت هوفر

هربرت هوفر هو الرئيس الحادى والثلاثون، الذى تولى رئاسة الولايات المتحدة، فى الفترة من 1929 حتى 1933، بعد أن خاض السباق الرئاسى مرشحا للحزب الجمهورى.

وخسر هوفر ولايته الثانية أمام المرشح الديمقراطى فرانكلين روزفلت، وهو الرئيس الثانى والثلاثون للولايات المتحدة.

ويليام هوارد تافت

ويليام هوارد تافت، هو الرئيس السابع والعشرون، الذى تولى رئاسة الولايات المتحدة، فى الفترة من 1909 حتى 1913، بعد أن خاض السباق الرئاسى مرشحا للحزب الجمهورى.

وخسر هوفر ولايته الثانية أمام وودرو ويلسون، وهو الرئيس الثامن والعشرون للولايات المتحدة.

بنجامين هاريسون

بنجامين هاريسون هو الرئيس الثالث والعشرون، الذى تولى رئاسة الولايات المتحدة، فى الفترة من 1889 حتى 1893، بعد أن خاض السباق الرئاسى مرشحا للحزب الجمهورى.

وخسر هوفر ولايته الثانية أمام المرشح الديمقراطى جروفر كليفلاند، وهو الرئيس الثانى والعشرون، والرابع والعشرون للولايات المتحدة.

جروفر كليفلاند

جروفر كليفلاند هو الرئيس الثانى والعشرون، الذى تولى رئاسة الولايات المتحدة، فى الفترة من 1885 حتى 1889، بعد أن خاض السباق الرئاسى مرشحا للحزب الديمقراطى.

وخسر هوفر ولايته الثانية أمام المرشح الجمهورى بنجامين هاريسون، وهو الرئيس الثالث والعشرون، للولايات المتحدة، لكنه استعاد المنصب مجددا بعد انتهاء ولاية بنجامين هاريسون، وتولى فترة رئاسية ثانية من 1893 حتى 1897، ليصبح الرئيس الرابع والعشرون أيضا فى تاريخ الولايات المتحدة.

مارتن فان بيورين

مارتن فان بيورين، هو الرئيس الثامن، الذى تولى رئاسة الولايات المتحدة، فى الفترة من 1837 حتى 1841، بعد أن خاض السباق الرئاسى مرشحا للحزب الديمقراطى.

وخسر هوفر ولايته الثانية أمام مرشح حزب اليمين ويليام هنرى هاريسون، وهو الرئيس التاسع للولايات المتحدة.

جون كوينسى آدامز

جون كوينسى آدامز، هو الرئيس السادس، الذى تولى رئاسة الولايات المتحدة، فى الفترة من 1825 حتى 1829.

وخسر هوفر ولايته الثانية أمام المرشح الديمقراطى أندرو جاكسون، وهو الرئيس السابع للولايات المتحدة.

جون آدامز

جون آدامز هو الرئيس الثانى، الذى تولى رئاسة الولايات المتحدة، فى الفترة من 1797 حتى 1801، وكان عضوا بالحزب الفيدرالى الأمريكى.

وخسر آدامز ولايته الثانية أمام مرشح الحزب الجمهورى الديمقراطى توماس جفرسون، وهو الرئيس الثالث وأحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.

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