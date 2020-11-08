برفقة منذر رياحنة وأحمد جمال سعيد.. دينا تروج لمسلسل "هى"

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روجت دينا الراقصة لمسلسها الجديد والذى يحمل اسم "هى" ، ونشرت دينا صورة لها من كواليس المسلسل برفقة الفنان منذر رياحنة والفنان أحمد جمال سعيد ، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام.



وعلقت على الصورة وكتبت : انتظرونا فى مسلسل هى قريباً.



مسلسل "هي" بطولة وفاء عامر، دينا، هاجر الشرنوبي، حجاج عبد العظيم، محسن صبري، حسني شتا، آيتن عامر، أحمد جمال سعيد، منة فضالي، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.



والجدير ذكره أن دينا، تستعد لفيلم "سقاط ونبيلة"، وهو بطولة أشرف عبد الباقي وأحمد فتحي وشريف أبو هميلة ومحمد فهيم وسامي مغاوري ومحمد عبد العظيم وتأليف عبد الفتاح كمال.