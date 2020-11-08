أخبار البورصة اليوم .." الأجانب" يسجلون مبيعات تصل لـ83.1 مليون جنيه





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وإتجهت تعاملات المصريين بالبورصة نحو الشراء بحوالي 83.1 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 69.1% ، فيما إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع بحوالي 49.7 مليون جنيه و32.5 مليون جنيه وبنسب إستحواذ 26.6% و 4.2%.



وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 66.2% ، والأفراد علي نسبة 33.7%.









وحققت البورصة المصرية اليوم تداولات وصلت الي 601.3 مليون جنيه ، وأحجام تداول بـ 227.6 مليون ورقة منفذة علي عدد 28.2 ألف عملية بيع وشراء.





وتم التداول علي 184 شرمة ارتفع منها 84 سهم وإنخفض 76 سهم ، بينما إستقر نحو 26 سهم.



