أخبار البورصة اليوم .." الأجانب" يسجلون مبيعات تصل لـ83.1 مليون جنيه
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:27 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وإتجهت تعاملات المصريين بالبورصة نحو الشراء بحوالي 83.1 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 69.1% ، فيما إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع بحوالي 49.7 مليون جنيه و32.5 مليون جنيه وبنسب إستحواذ 26.6% و 4.2%.
وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 66.2% ، والأفراد علي نسبة 33.7%.
وحققت البورصة المصرية اليوم تداولات وصلت الي 601.3 مليون جنيه ، وأحجام تداول بـ 227.6 مليون ورقة منفذة علي عدد 28.2 ألف عملية بيع وشراء.
وتم التداول علي 184 شرمة ارتفع منها 84 سهم وإنخفض 76 سهم ، بينما إستقر نحو 26 سهم.
وقال مينا رفيق مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، أنه بعد فوز بايدن فى الانتخابات الأمريكية فقد يؤدي ذلك الي عدم إستقرار الاسواق المالية وسط عدم وضوح المشهد بإتجهاته نحو ملفات التعامل مع أزمة كورونا و اتجاهات السياسة النقدية و المالية و بالأخص مع اتجاهاته نحو رفع الضرائب على الشركات.
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