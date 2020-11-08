البورصة تسجل تداولات هزيلة في ختام التعاملات .. تعرف علي الأسباب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:17 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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حققت البورصة المصرية اليوم تداولات هزيلة وصلت الي 601.3 مليون جنيه ، وأحجام تداول بـ 227.6 مليون ورقة منفذة علي عدد 28.2 ألف عملية بيع وشراء.

وقد تم التداول علي 184 شركة ارتفع منها 84 سهم وإنخفض 76 سهم ، بينما إستقر نحو 26 سهم.

وقال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال أن البورصة المصرية قد تأثرت بنقص التفاعل اليومى للمستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية وتبعها فى ذلك اغلب المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والاجنبية ، الى ان هدئت وإنتهت الإنتخابات الامريكية بالأمس .

 

ويري الخبير ، ان الترقب المسبق لنتيجة الانتخابات والتى على أثرها تم الإحجام عن توسيع الإستثمار والتداول او التفاضل بين سوق الأسهم وسوق الذهب  ليس على ماهية الفائز فى الإنتخابات بقدر ما هو إنتظار لإستقرار الاوضاع عالمياً وإستقرار الاستحقاقات السياسية العالمية والتى إنتهت بهدوء بفوز جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة .

وتوقع الخبير، إعادة دوران الإستثمار بأسواق المال مرة أخرى ونشاط ملحوظ فى أسواق المال وفقا للتوقعات التى يراها المستثمرين الاجانب وصناديق الإستثمار الأجنبية ، حيث أنه في جلسة اليوم  أول أيام الأسبوع  من المعتاد دائماً غياب وجود المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية مما جعل السوق يغلق عند مستوى 10680 نقطة بأحجام تداول هزيلة بلغت 500 مليون جنيه.

 


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الانتخابات الامريكيه الاستثمار اجنبي

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