أياكس يسحق أوتريخت بثلاثية في الدوري الهولندي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام إنطلاقته المميزة في الدوري الهولندي وحقق فوز كبير على أوتريخت اليوم الأحد وذلك لحساب مباريات الجولة الثامنة من المسابقة.









سجل ثلاثية أياكس دافي كلاسين ودوشان تاديتش وكوينسي بروميس أهداف أياكس في الدقائق 62 و71 من ضربة جزاء و90.









وإنفرد أياكس بصدارة الترتيب بصورة مؤقتة برصيد 21 نقطة بفارق ثلاثة نقاط أمام فيتيسه آرنهيم في الوقت الذي تجمد فيه رصيد نادي أوتريخت عند النقطة التاسعة في المركز الثامن.



