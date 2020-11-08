ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف كين في وست بروميتش

قاد الدولي الإنجليزي هاري كين فريقه توتنهام هوتسبيرز للفوز على وست بروميتش ألبيون بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان لحساب مباريات الجولة الثامنة من التشامبيونزليج.









ومنح كين فريقه النقاط الثلاثة والتي وضعته على صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة مؤقتاً ليحن الإنتهاء من باقي مباريات اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة ذاتها.









وجاء ترتيب هدافي البريميرليج بعد هدف كين على النحو التالي :-





دومينيك كاليفرت ليوين 8 أهداف.

هيونخ مين سون 8 أهداف.

محمد صلاح 7 أهداف.

باتريك بامفورد 7 أهداف.

هاري كين 7 أهداف.

كاليوم ويلسون 6 أهداف.

داني إنجز 5 أهداف.

ويلفريد زاها 5 أهداف.

برونو فيرنانديز 5 أهداف.



