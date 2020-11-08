ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف كين في وست بروميتش

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
قاد الدولي الإنجليزي هاري كين فريقه توتنهام هوتسبيرز للفوز على وست بروميتش ألبيون بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان لحساب مباريات الجولة الثامنة من التشامبيونزليج.


ومنح كين فريقه النقاط الثلاثة والتي وضعته على صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة مؤقتاً ليحن الإنتهاء من باقي مباريات اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة ذاتها.


وجاء ترتيب هدافي البريميرليج بعد هدف كين على النحو التالي :-

دومينيك كاليفرت ليوين 8 أهداف.
هيونخ مين سون 8 أهداف.
محمد صلاح 7 أهداف. 
باتريك بامفورد 7 أهداف.
هاري كين 7 أهداف.
كاليوم ويلسون 6 أهداف.
داني إنجز 5 أهداف.
ويلفريد زاها 5 أهداف.
برونو فيرنانديز 5 أهداف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وست بروميتش البيون محمد صلاح كين الجوله الثامنه

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب من ضم نجم المصري البورسعيدي

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

رسالة موسيماني تهدد حلم نجم الأهلي

منذ ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

منذ ساعة الا ربع

صحيفة بريطانية: ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حسام البدري يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي توجو

منذ حوالي 3 ساعات

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد رباعية سون في ساوثهامبتون

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة الثالثة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الثالثة

صراع مشتعل منذ البداية.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الصراع يشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل مباريات الجولة الخامسة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

11:02 ص

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

02:03 م

من ينجح في إقناعه؟ .. صراع مصري تونسي على موهبة فياريال

03:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض