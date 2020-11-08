لاتسيو يخطف تعادل قاتل من يوفنتوس بالدوري الإيطالي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو تعادل مثير وقاتل من ضيفه فريق نادي يوفنتوس بهدف لكلاً منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الأوليمبيكو لحساب مباريات الجولة السابعة من الكالتشيو.


افتتح الدون كريستيانو رونالدو التسجيل في المباراة لمصلحة اليوفي في الدقيقة الخامسة عشر قبل أن ينجح اللاعب فيليبي كاسيدو من خطف هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.


بهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة عشر في المركز الثالث فيما تمكن لاتسيو من حصد النقطة الحادية عشر في المركز التاسع.

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يوفنتوس لاتسيو رونالدو الدوري الإيطالي

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