تعليق وزير الخارجية البريطاني على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:38 م
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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علق وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.

 

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، وزير الخارجية البريطاني، قوله إنه لن يكون لدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حليف أوثق أو يمكن التعويل عليه مثل بريطانيا.

 

وأضاف دومينيك راب: "أثق بشدة في وجود أسس قوية من المصالح والقيم التي تربط بيننا بشدة في قضايا، من تغير المناخ إلى التعاون لمكافحة فيروس كورونا ومكافحة الإرهاب... لن يجد بايدن، حليفا أوثق أو يمكن الاعتماد عليه أكثر من بريطانيا".

 

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

                                              

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

                              

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

                                              

وشهدت الساعات الماضية منافسة شرسة وحاسمة، بين كلا من الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.

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