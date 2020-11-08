ديبالا يثير الجدل أمام لاتسيو والسبب رونالدو
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:32 م
محمد أيمن
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أثار الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الجدل على دكة بدلا فريقه في شوط المباراة الأول ضد لاتسيو في الكالتشيو.
وفي الدقيقة الثانية والثلاثين طلب بيرلو من ديبالا إجراء عمليات الأحماء أثناء سقوط رونالدو على الأرض بتدخل قوي من لويز فيليبي لاعب لاتسيو وكان وقتها الدون يصرخ بشده من الألم.
وأثناء إجراء ديبالا لعمليات الإحماء عاد رونالدو للملعب وأشار للجهاز الفني بأنه قادر على أن يستكمل المباراة ليعود ديبالا لمقاعد البدلاء مرة أخرى قائلاً لزملائه " الوحش بخير" مع ملامح غاضبة بشدة.
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