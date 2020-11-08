شكري ردا على صحفي فرنسي: مصر دولة قانون لا يوجد بها حجز تعسفي

رد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على تسأل لصحفي فرنسي لوزير الخارجية الفرنسي، قال خلاله: "هل تمكنتم خلال لقاءكم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، من التطرق للسجناء السياسيين الموقوفين؟"، مؤكدًا أنه لا يوجد حجز تعسفي في مصر.





وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي والمذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك حجز وفقًا للقانون يتم بقرار من النيابة العامة ومكفول الحماية للمتهم ومراعاة لكافة حقوقه.



