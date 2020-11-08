شكري ردا على صحفي فرنسي: مصر دولة قانون لا يوجد بها حجز تعسفي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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رد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على تسأل لصحفي فرنسي لوزير الخارجية الفرنسي، قال خلاله: "هل تمكنتم خلال لقاءكم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، من التطرق للسجناء السياسيين الموقوفين؟"، مؤكدًا أنه لا يوجد حجز تعسفي في مصر.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي والمذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك حجز وفقًا للقانون يتم بقرار من النيابة العامة ومكفول الحماية للمتهم ومراعاة لكافة حقوقه.

وتابع وزير الخارجية، أن مصر دولة قانون وتحترم القانون ولديها سلطة قضائية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة ويتم أي نوع من المسائلة القانونية وفقً لقوانين وتشريعات وسلطة وهيئة قضائية لديها القدرة على توفير الحماية للمجتمع المصري.

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