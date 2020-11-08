(المساعدة المقطوعة) موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي 1442 برقم الطلب وشروط التقديم.. وزارة الموارد البشرية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:09 م
مقطوعة الضمان الإجتماعي 1442
مقطوعة الضمان الإجتماعي 1442
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(المساعدة المقطوعة) موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي 1442 برقم الطلب وشروط التقديم.. وزارة الموارد البشرية 

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، أبرز الأخبار عن موعد صرف المقطوعة، ونتحدث بشكل شبه يومي تقريباً عن كافة أخبار وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وخاصة أخبار برنامج المساعدة المقطوعة. 

وتقدم الوزارة برامج دعم كثيرة هدفها الوصول إلى المواطن السعودي محدود الدخل ودعمه بمبالغ مادية حتى يستطيع تحمل ظروف الحياة الشاقة خاصة في الفترة الأخيرة، ولذلك تقدم المساعدة المقطوعة مبالغ مادية سنوياً تصل إلى 36 ألف ريال سعودي من أجل دعم المواطن محدود الدخل، ونتحدث في مقالنا اليوم عن موعد نزول المساعدة المقطوعة وأبرز شروط التقديم فيها، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة
كأي برنامج تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تضع له شروط محددة والهدف من ذلك وصول الدعم إلى الفئة المستحقة له، وقد وضعت الوزارة عدة شروط للحصول على المساعدة المقطوعة منها:

- ألا يقل عمر المواطن المتقدم عن 35 عام.
- ألا يمتلك اي أراضي أو عقارات أو سجلات تجارية.
- لا يتقاضى راتب كبير.
- وكل هذه الشروط هدفها أن يكون المواطن فعلاً بحاجة للدعم.

موعد صرف المقطوعة
من الجدير بالذكر أن المساعدات المقطوعة ليس لها موعد محدد ثابت تنزل فيه بشكل سنوي، ولذلك مع بداية عام 2020 كثرت الأسئلة والإستفسارات عن موعد الصرف الرسمي، وقد تواصلنا مع الوزارة ووجدنا أن إلى الآن لم يتم تحديد موعد الصرف، فقط تابعونا على مدار الفترة  القادمة وسوف نوضح لكم أي تفاصيل جديدة.

(المساعدة المقطوعة) موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي 1442 برقم الطلب وشروط التقديم.. وزارة الموارد البشرية 

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