الزمالك يقترب من ضم نجم المصري البورسعيدي

يقترب نادي الزمالك من حسم صفقة نجم النادي المصري البورسعيدي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





وكشف مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالقلعة البيضاء، أن مسؤولي الزمالك وصلوا لمراحل متقدمة من أجل التعاقد مع كريم العراقي، الظهير الأيمن، للنادي المصري.





وجاء ضم العراقي، بتوصية من فاروق جعفر، الذي أكد لمجلس الإدارة قدرة اللاعب على تقديم الإضافة للقلعة البيضاء، بعد تألقه رفقة المنتخب الأوليمبي.





ووافقت إدارة القلعة البيضاء، على انتقال اللاعب أحمد رفعت، نجم الزمالك، للنادي المصري، من أجل تقريب وجهات النظر بين إداراتي الفريقين لضم اللاعب.





وتؤكد التقارير، أن الزمالك سيعلن عن ضم العراقي في غضون أيام قليلة مقبلة، لينضم للثنائي، حازم إمام وحمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن.



