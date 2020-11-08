تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام أرسنال بالبريميرليج

يواجه اليوم الأحد نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني نظيره استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.





وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي : مارتينز.

خط الدفاع: مينجز، مات كاش، كونسا، تارجيت.

خط الوسط: دوجلاس لويز، باركلي، ماكجين.

خط الهجوم: تريزيجيه، جاك جريليش، واتكينز.



