موعد مباراة آرسنال ضد أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:38 م
ارسنال
ارسنال
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم الأحد نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني نظيره أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتلعب المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.

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