كلوب يستقر على تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في البريميرليج

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:33 م
ليفربول
ليفربول
علاء خليف
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يستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول على استاد "الاتحاد" اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الحالي 2020 – 2021.

وتنطل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف عصرا بتوقيت جرينتش، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي في الجولة 8 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

ويتطلع فريق ليفربول لتحقيق الفوز على مانشستر سيتي وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل استعادة صدارة الدوري الإنجليزي ومواصلة مشواره نحو الاحتفاظ بلقب البريميرليج هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أليسون
خط الدفاع: روبيرتسون - جوميز - ماتيب - آرنولد
خط الوسط: فينالدوم - هندرسون - جونز
خط الهجوم: ساديو ماني - فرمينيو – محمد صلاح

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