وزير الخارجية: اتفقنا مع الجانب الفرنسي على فصل الإرهاب عن الإسلام

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه ناقش مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، جميع أوجه التعاون بين البلدين، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.





وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي والمذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية.



