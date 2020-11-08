وزير الخارجية: اتفقنا مع الجانب الفرنسي على فصل الإرهاب عن الإسلام
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:25 م
رقية جمال
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه ناقش مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، جميع أوجه التعاون بين البلدين، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي والمذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية.
وتابع وزير الخارجية، أنهم تطرقوا للقضايا المرتبطة بالتوتر في شرق المتوسط، واهمية العمل على توطيد الاستقرار والسلام في هذه المنطقة وفقًا لقواعد السلام الدولي، وتناولوا الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا في مقاومة الإرهاب والقضاء عليه، وتم الاتفاق على ضرورة فصل العمليات الإرهابية عن الدين الإسلامي وأي دين آخر.
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