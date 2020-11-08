هكذا تفاعل زعماء العالم مع فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية

فاز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، يوم السبت، حيث رفض الناخبون القيادة المضطربة للرئيس الحالي دونالد ترامب واحتضنوا تعهد بايدن بمحاربة جائحة فيروس كورونا وإصلاح الاقتصاد في دولة منقسمة. وهكذا تفاعل زعماء العالم مع فوز جو بايدن في الانتخابات الامريكية:





رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

"بالنيابة عن حكومة كندا، أهنئ جو بايدن وكمالا هاريس على انتخابهما كرئيس ونائب رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. تتمتع كندا والولايات المتحدة بعلاقة غير عادية - علاقة فريدة على الساحة العالمية ".





"أتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب بايدن، ونائب الرئيس المنتخب هاريس، وإدارتهم، والكونغرس الأمريكي بينما نتصدى لأكبر تحديات العالم معًا."





المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

"أتطلع إلى التعاون المستقبلي مع الرئيس بايدن. لا يمكن الاستغناء عن صداقتنا عبر المحيط الأطلسي إذا أردنا السيطرة على التحديات الكبرى في عصرنا ".





رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

"تهانينا لجو بايدن على انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة ولكمالا هاريس على إنجازها التاريخي."

"الولايات المتحدة هي أهم حليف لنا وأنا أتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق بشأن أولوياتنا المشتركة، من تغير المناخ إلى التجارة والأمن."





رئيس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا

"تهانينا الحارة لـ JoBiden وKamalaHarris. إنني أتطلع إلى العمل معكم لزيادة تعزيز التحالف الياباني - الأمريكي وضمان السلام والحرية والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها ".





الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

لقد اختار الأمريكيون رئيسهم. تهانيناJoeBiden وKamalaHarris! لدينا الكثير لنفعله للتغلب على تحديات اليوم. دعونا نعمل معا! "





رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

"مبروكJoeBiden وKamalaHarris. نتطلع إلى التعاون مع الرئيس المنتخب بشأن الديمقراطية والعمل معه لإنهاء الملاذات الضريبية غير القانونية. كما سنواصل العمل مع الولايات المتحدة من أجل السلام في أفغانستان والمنطقة ".





رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير ليين

"أهنئ بحرارة السيد جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأتطلع إلى مقابلته في أقرب فرصة ممكنة."





"الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صديقان وحليفان، ويشترك مواطنونا في أعمق الروابط... مع استمرار تغير العالم وظهور تحديات وفرص جديدة، ستكون شراكتنا المتجددة ذات أهمية خاصة."



