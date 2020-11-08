ماذا حدث في اسعار الذهب اليوم الأحد 8-11-2020؟.. بعد ارتفاعتها القوية

حققت أسعار الذهب العالمية استقرار سعريا في تعاملات اليوم الأحد 8-11-2020، مع توقف التداولات على الذهب في البورصات العالمية، وسط توقعات بأن يكون هناك إقبال على شرائه بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية ما سوف يساعد علي ارتفاع سعره في السوق المحلي.

وبحسب أعضاء شعبة الذهب فقد سجلت أسعار الذهب من مختلف العيارات الاتى:

بلغ سعر عيار 21 سجل اليوم 850 جنيهًا، مستقر عند نفس المستويات السعرية عن يوم أمس السبت.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 729 جنيهًا.

وسعر الجرام عيار 24 نحو 971 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6800 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت خلال تعاملات الفترة الماضية بقيمة 12 جنيه للجرام الواحد بسبب صعود السعر العالمي، بعد إقبال المستثمرين على شرائه لعدم وضوح نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.