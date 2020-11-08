أمين مفتاح كنيسة القيامة يقدم التهانى لمطران السريان الجديد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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هنأ، اديب جودة الحسينى ( آل غضية ) أمين مفتاح كنيسة القيامة وحامل ختم القبر المقدس في القدس الشريف، نيافة المطران مار يعقوب افرام سمعان بتعيينه مطرانا لطائفة السريان الكاثوليك الكريمة.
وقد تم تقديم هدية تذكارية الى صاحب النيافة عبارة عن كنوز كنيسة القيامة تعبيرا عن امتنانا وتقديرنا لصاحب النيافة.
فى سياق اخر يحتفل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، وشريكه في الخدمة الرسولية، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، باليوبيل الفضي الكهنوتي، ونوال الدرجة القمصية للأب مرقس لطفي لوندي،
.
وجاء ذلك يوم الخميس الموافق ١٩ من شهر نوفمبر الجاري، في الساعة السادسة مساءً، بكنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بالشرابية.

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