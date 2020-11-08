وكيل تعليم الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس: "حضر حصة عربي" (صور)

أجرى الأستاذ محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، اليوم الأحد، جولة ميدانية بمدارس شرق الفيوم التعليمية، لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس، حيث تفقد عدد من المدارس ومنها مدرسة العروبة الابتدائية بشرق الفيوم.





وتفقد الفصول الدراسية وحضر حصة لغة عربية بالصف الأول الابتدائي وناقش التلاميذ على السبورة للوقوف على المستوى العلمي وقرر منح الأستاذة هبة عبدالنبي يوسف، معلم اللغة العربية بمدرسة العروبة شهادة تقدير، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل والمستوى المتميز لتلاميذ الفصل، كما حضر حصة لغة إنجليزية بالصف الثاني الابتدائي، وحصة متعدد أكتشف بالصف الثالث الابتدائي، ونبه على التلاميذ بضرورة متابعة قناة مدرستنا، كما تفقد وكيل الوزارة حجرات الأنشطة وحجرة الاقتصاد المنزلي.





ونبه وكيل الوزارة مشددًا على إدارة المدرسة بضرورة الإهتمام بنظافة المدرسة والفصول الدراسية ودورات المياة جيدًا، والتوعية الصحية المستمرة للطلاب، وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجد على البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



