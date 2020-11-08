ناصر ماهر: تقييم اللاعب في القهاوي وليس على السوشيال ميديا





يرى ناصر ماهر، لاعب الأهلي، أنه يسعد بردود فعل الجماهير في الشارع حول مستواه.





وقال ناصر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سعيد بردود فعل الجماهير في الشارع وأنها مقتنعة بي ومازالت تتابعني رغم رحيلي عن الأهلي".





وأكمل: "التقييم الحقيقي للاعبين يكون من خلال الجماهير في الشارع والقهاوي وليس السوشيال ميديا".



