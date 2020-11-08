ناصر ماهر: تقييم اللاعب في القهاوي وليس على السوشيال ميديا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:19 م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
أحمد عصام
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يرى ناصر ماهر، لاعب الأهلي، أنه يسعد بردود فعل الجماهير في الشارع حول مستواه. 

وقال ناصر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سعيد بردود فعل الجماهير في الشارع وأنها مقتنعة بي ومازالت تتابعني رغم رحيلي عن الأهلي".

وأكمل: "التقييم الحقيقي للاعبين يكون من خلال الجماهير في الشارع والقهاوي وليس السوشيال ميديا".

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