50 مليون مصاب وأكثر من مليون و250 ألف وفاة بكورونا حول العالم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:45 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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اقتربت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، من 50 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، وتجاوز عدد الوفيات مليونا و250 ألفا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وقد أفادت آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 49 مليونا و870 ألف حالة.

 

وكانت البيانات، أظهرت أن عدد المتعافين اقترب من 32.8 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و250 ألف حالة.

 

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث حصد فيها الفيروس حياة أكثر من 237 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين حتى الآن 9.9 مليون.

 

وسجلت البرازيل 162 ألف وفاة وبلغ عدد الإصابات فيها حتى الآن أكثر من 5.6 ملايين، تليها الهند التي سجلت 126 ألف وفاة وأكثر من 8.5 ملايين إصابة.

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