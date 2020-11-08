التشكيل المُتوقع لمباراة أستون فيلا ضد أرسنال

تقام اليوم الأحد مواجهة أرسنال ضد أستون فيلا والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الإمارات لحساب مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.









ومن المُنتظر أن يلعب أرسنال بالأسماء التالية :-





حراسة المرمى: لينو.









خط الدفاع: تيرني - جابرييل - هولدينج.





خط الوسط: ساكا - محمد النني - بارتي - بيليرين.





خط الهجوم: ويليان - أوباميانج - لاكازيت.









فيما يلعب فريق نادي أستون فيلا بالتشكيل التالي :-









حراسة المرمى: مارتينيز.





خط الدفاع: كاش - كونسا - مينجز - تارجيت.





خط الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز.





خط الهجوم: جريليش - باركلي - تريزيجيه - واتكينز.



