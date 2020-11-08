حمد الله ينافس سداسي ناري على جائزة الأفضل

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد عن قائمة تضم سبعة لاعبين في غرب القارة الصفراء للمنافسة على إختيار أحدهم كأفضل لاعب من خلال التصويت الذي يستمر حتى يوم الاحد القادم 15 نوفمبر.


وجاءت القائمة على النحو التالي :- بغداد بونجاح لاعب السد، ويلتون لاعب الشارقة، المعز علي لاعب الدحيل، ايجور سارغييف لاعب باختاكور، بيدرو كوندي لاعب شباب الأهلي دبي و أمير أرسلان لاعب الاستقلال".


يُذكر أن حمدالله تمكن من إعتلاء صدارة هدافي غرب آسيا برصيد 7 أهداف واحتل المركز الأول التسديد بواقع 30 تسديدة، منها 12 على المرمى، ويعد أكثر مهاجمي غرب القارة إكمالا للمرواغات بـ33 مراوغة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حمد الله تقل الينا النصر

أخبار تهمك

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عبد الله جمعة يعتذر للأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 13 ساعة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ يوم

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 5 ساعات

أول خطوة من موسيماني لتقييم الطيور المهاجرة في الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ ساعة و 13 دقيقة

شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

منذ حوالي 11 ساعة

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرصد 20 مليون جنيه لحسم صفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الشارقة يتأهل للمربع الذهبي لآسيوية اليد الـ21 بالكويت

سبستيان تيجالي سفاح دوري الخليج العربي على طريقة حمد الله

لاعبو الدوري السعودي يتصدرون قائمة الأفضل أسيوياً

5 نجوم تألقوا في الدوري الإماراتي بعد 5 جولات فقط

لابا كودجو.. طار من الأهلي فأصبح "جيان" الدوري الإماراتي

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا قبل مواجهة العين الإماراتي والنصر السعودي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

11:58 ص

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

12:09 ص

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

07:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض