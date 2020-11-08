حمد الله ينافس سداسي ناري على جائزة الأفضل

أعلن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد عن قائمة تضم سبعة لاعبين في غرب القارة الصفراء للمنافسة على إختيار أحدهم كأفضل لاعب من خلال التصويت الذي يستمر حتى يوم الاحد القادم 15 نوفمبر.









وجاءت القائمة على النحو التالي :- بغداد بونجاح لاعب السد، ويلتون لاعب الشارقة، المعز علي لاعب الدحيل، ايجور سارغييف لاعب باختاكور، بيدرو كوندي لاعب شباب الأهلي دبي و أمير أرسلان لاعب الاستقلال".









يُذكر أن حمدالله تمكن من إعتلاء صدارة هدافي غرب آسيا برصيد 7 أهداف واحتل المركز الأول التسديد بواقع 30 تسديدة، منها 12 على المرمى، ويعد أكثر مهاجمي غرب القارة إكمالا للمرواغات بـ33 مراوغة.



