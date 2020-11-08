التراس: الانتخابات رسالة للعالم بما تعيشه مصر من أمن واستقرار

أدلى الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك التجريبية بمدينة نصر.





وأكد "التراس"، أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا البلد، مشيرا إلى أن المصريين يواصلون كتابة تاريخهم الحديث بحروف من نور تحت قيادة الرئيس "عبد الفتاح السيسي".





وأضاف أن هذا المشهد الذي تجمع حوله الشعب رسالة للعالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار.



