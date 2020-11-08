التراس: الانتخابات رسالة للعالم بما تعيشه مصر من أمن واستقرار
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:23 م
كريم وزيري
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أدلى الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك التجريبية بمدينة نصر.
وأكد "التراس"، أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا البلد، مشيرا إلى أن المصريين يواصلون كتابة تاريخهم الحديث بحروف من نور تحت قيادة الرئيس "عبد الفتاح السيسي".
وأضاف أن هذا المشهد الذي تجمع حوله الشعب رسالة للعالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار.
وانطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.
ويصوت الناخبون في الـ 13 محافظة، في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيًا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحًا أساسيًا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحًا "فردي".
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