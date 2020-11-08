إيمان كمال تكتب: افتتاح الإسكندرية السينمائى على المسرح الرومانى

إهداء الدورة للفنان عزت العلايلى وتكريم صلاح عبدالله وهيباتيا تتصدر بوستر المهرجان





أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، إقامة حفلى افتتاح وختام الدورة الـ36 المزمع إقامتها فى الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل بالمسرح الرومانى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى يتم تفادى الموجة الثانية من فيروس كورونا المنتشر ولا يصاب أحد بمكروه.





وقال الأمير أباظة رئيس المهرجان إن الدورة سيتم إجراؤها تحت معايير محددة بإشراف وزارة الصحة والتى تعاونت كثيرا مع المهرجان، كما سيتم تعقيم المسرح جيدا، وأماكن العروض، وسيتم إلزام الحضور بالدخول بالماسكات، مع التباعد الاجتماعى، فالمسرح يسع 1000 مقعد ولكن تم تحديد 300 مقعد فقط للحضور منعا للتكدسات.





وأوضح أن الحفلين من إخراج المخرج المسرحى السكندرى محمد مرسى، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف ووزير السياحة والآثار خالد العنانى وعدد من الفنانين.





1- «هيباتيا السكندرية» تتصدر بوستر «الإسكندرية السينمائى»





جاء بوستر الدورة الـ36 يحمل صورة «هيباتيا» كأحد رموز مدينة الإسكندرية يحيط بها شريط سينمائى ممثلاً لدور السينما والفن فى نقل الثقافة والتنوير ومواجهة ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله، وهو من تصميم الفنانة والكاتبة رشا عبدالعزيز.





ويمثل بوستر المهرجان بورتريه للفيلسوف «هيباتيا السكندرية» وهى المرأة التى عاشت فى عروس البحر المتوسط والعاصمة الرومانية الإسكندرية، حيث تعد أول امرأة فى التاريخ يلمع اسمها كعالمة رياضيات، كما لمعت فى تدريس الفلسفة وعلم الفلك وتعد «هيباتيا» إحدى ضحايا التطرف الدينى فى ذلك الوقت، حيث قتلت على يد حشد من الغوغاء المتطرفين عام 415م بعد اتهامها بممارسة السحر والإلحاد والتسبب فى اضطرابات دينية.





2- إنعام محمد على رئيسا للجنة تحكيم مسابقة السيناريو





اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، المخرجة الكبيرة إنعام محمد على رئيسا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثى للسيناريو التى تنظمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتعاون مع الإعلامى عمرو الليثى، وأسرة الكاتب الراحل ممدوح الليثى، ويشارك فى عضوية لجنة التحكيم الفنان خالد زكى وكاتب السيناريو عاطف بشاى.





وأوضح الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس المهرجان أن نتائج المسابقة سوف تُعلن فى حفل افتتاح المهرجان، بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان.





3- «قابل للكسر» فى «الإسكندرية السينمائى»





وقد تم اختيار الفيلم المصرى «قابل للكسر» ليعرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان للأفلام الطويلة، وكان من المقرر عرض الفيلم فى الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى شهر مارس الماضى، لكنه لم يعرض فى المسابقة الرسمية، بعد توقف العروض الجماهيرية بسبب تفشى فيروس كورونا فى هذا الوقت.





قابل للكسر» تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتى، محمد رضوان، وجيه عجمى، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحى، ويشارك فى الفيلم أيضا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجى، أحمد شكرى، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكى، أحمد عراقى، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبدالنبى، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمنى، باكينام عز الدين.





4- مئوية «فيلينى» بـ«الإسكندرية السينمائى»





تحتفل الدورة الـ36 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة بمئوية المخرج الإيطالى الراحل فيدريكو فيلينى خلال الفعاليات التى ستقام فى الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجارى، حيث من المقرر أن يصدر عنه كتاب للكاتبة آمال عثمان. فيلينى مخرج وكاتب سيناريو إيطالى، مواليد 20 يناير 1920 فى رومانيا، لعائلة متوسطة الحال، أرسلته للتعلم فى المدارس الكاثوليكية، وظهر تأثيرها بوضوح فى أعماله إذ كان دائم النقد للأفكار الكاثوليكية رغم وجود نظرة روحانية قوية فى نفس الوقت.





تأثر فيلينى منذ طفولته بعروض السيرك وفنانين المسرح الهزلى المتجول والتى كانت دائمة العرض فى مدينته الصغيرة، حتى أنه قدم أحد أفلامه بعد ذلك عن حياة هؤلاء الفنانين، وتوالت بعد ذلك أفلامه والتى صُنف معظمها ضمن كلاسيكيات السينما العالمية، وتزوج فيلينى من الممثلة الإيطالية جوليتا ماسينا فى عام 1943 وظلا معاً حتى وفاته فى 31 أكتوبر 1993 بروما إثر أزمة قلبية.





5- إطلاق اسم العلايلى وعيسى وزكريا على قاعات المهرجان





أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته السادسة والثلاثين برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، إطلاق اسم الفنان الكبير عزت العلايلى نجم الدورة الجديدة على قاعة الندوات الكبرى بالمهرجان تقديرا لعطائه الكبير للسينما المصرية والعربية.





بينما قررت إطلاق اسم الناقد السينمائى الراحل خالد عيسى عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ونائب رئيس تحرير الأهرام المسائى على قاعة المركز الصحفى بالمهرجان.





فيما قررت إدارة المهرجان إطلاق اسم الناقد الراحل هشام زكريا عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ونائب رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائى على قاعة أفلام الطلبة، وذلك تقديرا لعطائهما وتخليدا لذكراهما.



