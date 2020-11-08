هنري مدافعاً عن ميسي: التشكيك به أمر سخيف

يشعر الدولي الفرنسي تيري هنري لاعب برشلونة السابق بالدهشة الكبيرة من وضع ليونيل ميسي قائد البلوجرانا تحت دائرة الضوء في الفترة القليلة الماضية بسبب أسلوبه الفني.









وواجه ميسي خلال الآونة الأخيرة عاصفة كبيرة من الإنتقادات بسبب إنخفاض مستواه وعدم ركضه وراء الكرة خاصةً في مباراة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.









وقال هنري في تصريحات صحفية نشرتها صحفية " آس " الإسباني :" عندما أرى الناس يحاولون إنتقاد ميسي لأي سبب أضحك لأن الناس نسوا أنه ذهب الشهر الماضي ضد الإكوادور وبوليفيا في رحلة تستغرق أكثر من 12 ساعة".



