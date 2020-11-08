وزيرة التعاون الدولي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب وتدعو المصريين للمشاركة









ودعت وزيرة التعاون الدولي إلي المشاركة لاكتمال البرلمان المصري بغرفتيه (الشيوخ والنواب)، للقيام بدوريهما في الحياة النيابية.

أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بصوتها الانتخابي في مقر لجنة فاطمة عنان بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك في اليوم الثاني للتصويت بالداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.