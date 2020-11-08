وزيرة التعاون الدولي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب وتدعو المصريين للمشاركة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:47 ص
رانيا المشاط
رانيا المشاط
أحمد الشيخ
Advertisements
أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بصوتها الانتخابي في مقر لجنة فاطمة عنان بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك في اليوم الثاني للتصويت بالداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020. 


 ودعت وزيرة التعاون الدولي إلي المشاركة لاكتمال البرلمان المصري بغرفتيه (الشيوخ والنواب)، للقيام بدوريهما في الحياة النيابية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة التعاون الدولي مجلس نواب 2020 انتخابات مجلس النواب المصري انتخابات مجلس النواب 2020

أخبار تهمك

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 3 ساعات

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. فيديو مثير لعراف لبناني يتوقع خسارة ترامب في الانتخابات الأمريكية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يرصد 20 مليون جنيه لحسم صفقة مميزة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله جمعة يعتذر للأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

منذ حوالي 10 ساعات

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 12 ساعة

معلومات لا تعرفها عن السيدة الأولى الجديدة للبيت الأبيض

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة السياحة تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (صور)

على رأسهم مدبولي.. قائمة الوزراء الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

وزيرة التعاون الدولي تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ (صور)

وزيرة التعاون الدولي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ

وزير البترول خلال الإدلاء بصوته: مجلس الشيوخ اثراء للحياة النيابية

رئيس الوزراء يدعو المصريين للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

12:09 ص

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

08:36 ص

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: افتتاح الإسكندرية السينمائى على المسرح الرومانى

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: 6 مسارح للجريمة | ليلة الرعب فى فيينا.. قتلى وجرحى بأسلحة رشاشة.. ومنفذ مؤيد لداعش