وزيرة التعاون الدولي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب وتدعو المصريين للمشاركة
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:47 ص
أحمد الشيخ
Advertisements
أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بصوتها الانتخابي في مقر لجنة فاطمة عنان بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك في اليوم الثاني للتصويت بالداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.
ودعت وزيرة التعاون الدولي إلي المشاركة لاكتمال البرلمان المصري بغرفتيه (الشيوخ والنواب)، للقيام بدوريهما في الحياة النيابية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا